Роман Нойштедтер: Когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился Полузащитник подписал однолетний контракт с бело-голубыми.

Полузащитник Роман Нойштедтер высказался о своем переходе в «Динамо», с которым он подписал однолетний контракт.

«У меня были предложения из других стран, но когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт бело-голубых. – С каждым годом чемпионат России становится сильнее, здесь играют качественные футболисты, в том числе многие ребята из сборной России».

Напомним, что ранее игрок сборной России никогда не выступал за российские клубы. До этого в его карьере были «Майнц», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Шальке» и «Фенербахче».