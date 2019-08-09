Роман Нойштедтер: Когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился

Полузащитник Роман Нойштедтер высказался о своем переходе в «Динамо», с которым он подписал однолетний контракт.
«У меня были предложения из других стран, но когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт бело-голубых. – С каждым годом чемпионат России становится сильнее, здесь играют качественные футболисты, в том числе многие ребята из сборной России».
Напомним, что ранее игрок сборной России никогда не выступал за российские клубы. До этого в его карьере были «Майнц», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Шальке» и «Фенербахче».
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