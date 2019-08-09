Тельо может перейти в «Краснодар» Предыдущие два сезона полузащитник провел в «Бетисе».

Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо может перейти в «Краснодар», сообщает Estadio Deportivo.

27-летний испанец может потерять стабильное место в основе после прихода в клубе форварда Хуани и полузащитника Набиля Фекира. В контракте Тельо, который рассчитан до 2022 года, прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро.

Отметим, что Тельо является воспитанником «Барселоны» и принадлежал каталонцам до 2017 года. В 86 матчах за команду он забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Также он выступал на правах аренды за «Порту» и «Фиорентину». Отметим, что Тельо может сыграть на любой позиции в атаке, хотя больше всего матчей провел в роли левого атакующего полузащитника.

В прошлом сезоне на его счету пять голов и девять результативных передач в 41 матче.