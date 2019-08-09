«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в молодежном первенстве России

Футболисты «Зенита» проиграли столичному «Динамо» в гостевом матче 5-го тура молодежного первенства России.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-голубых. В составе победителей отличились Богдан Зорин, Владислав Галкин и Константин Тюкавин.
В другом матче тура «Тамбов» одержал победу над «Оренбургом» благодаря голу Антона Архипова.
Молодежное первенство
5-й тур
«Динамо»-м – «Зенит»-м – 3:0
Голы: Зорин, 62 (1:0); Галкин, 74 (2:0); Тюкавин, 78 (3:0).
«Оренбург»-м – «Тамбов»-м – 0:1
Гол: Архипов, 61 (0:1).
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