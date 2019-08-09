Агент: Действительно, «Краснодар» проявляет интерес к Тельо

Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, подтвердил информацию о возможном трансфере в «Краснодар».
«Действительно, «Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит «Барселоне». Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», – цитирует агента Sport.24.ru.
Тельо является воспитанником «Барселоны» и принадлежал каталонцам до 2017 года. В 86 матчах за команду он забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Также он выступал на правах аренды за «Порту» и «Фиорентину». Отметим, что Тельо может сыграть на любой позиции в атаке, хотя больше всего матчей провел в роли левого атакующего полузащитника.
В прошлом сезоне на его счету пять голов и девять результативных передач в 41 матче.
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