Давид Сильва – новый капитан «Манчестер Сити» - Советский спорт
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09 августа 2019 17:47ФутболГичунцев Артур

Давид Сильва – новый капитан «Манчестер Сити»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва стал новым капитаном английского клуба. Такое решение принял наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что вице-капитаном команды назначен бразилец Фернандиньо, а роль третьего капитана досталась бельгийцу Кевину де Брюйне.

Ранее капитаном «Манчестер Сити» был защитник Венсан Компани, однако, этим летом он покинул «Этихад» и подписал контракт с «Андерлехтом».

Что касается Сильвы, то 31-летний испанец выступает за «горожан» с 2010 года. За девять лет он выиграл четыре АПЛ, а также два Кубка страны и четыре Кубка лиги.

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