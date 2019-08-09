Давид Сильва – новый капитан «Манчестер Сити» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва стал новым капитаном английского клуба. Такое решение принял наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что вице-капитаном команды назначен бразилец Фернандиньо, а роль третьего капитана досталась бельгийцу Кевину де Брюйне.

Ранее капитаном «Манчестер Сити» был защитник Венсан Компани, однако, этим летом он покинул «Этихад» и подписал контракт с «Андерлехтом».

Что касается Сильвы, то 31-летний испанец выступает за «горожан» с 2010 года. За девять лет он выиграл четыре АПЛ, а также два Кубка страны и четыре Кубка лиги.