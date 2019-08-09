Хосеп Гвардиола: Надеюсь, Сане появится на поле уже в феврале или марте Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидает, что вингер «горожан» Лерой Сане пропустит шесть или семь месяцев из-за травмы колена.

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- Это крайне неприятная новость. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Обычно восстановление после подобной травмы занимает от шести до семи месяцев. Надеюсь, он появится на поле уже в феврале или марте, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что атакующий полузащитник «Манчестер Сити» был заменен на 13-й минуте матча за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 – по пенальти), который прошел в минувшее воскресенье на «Уэмбли».

Позже стало известно, что Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена и ему предстоит операция.