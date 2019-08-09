Денис Колодин: Может быть, в России Филипп сможет раскрыться

- Команде нужен забивной форвард, если Филипп запишет на свой счет больше десяти голов, то будет хорошим приобретением. В Германии он забивал немного, может быть, в России сможет раскрыться. Пишут, что за него отдали 20 миллионов евро, но в футбол играют не деньги, а люди, - приводит слова Колодина «РИА Новости».
Напомним, что сегодня Филипп подписал четырехлетний контракт с «Динамо». По информации немецкого портала transfermarkt, российский клуб заплатил за переход 25-летнего форварда 20 миллионов евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за «Боруссию» в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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