Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо»

«Два героя сегодняшнего динамовского дня - Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп - работают с командой», - говорится в сообщении пресс-службы клуба, опубликованном в Twitter.
Напомним, что сегодня Филипп подписал четырехлетний контракт с «Динамо». Ранее в пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником сборной России Романом Нойштедтером.
Добавим, что в ближайшую субботу «Динамо» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 5-го тура российской премьер-лиги.
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