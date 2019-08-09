Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо» - Советский спорт
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09 августа 2019 19:35Футбол

Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо»

Полузащитник Роман Нойштедтер и нападающий Максимилиан Филипп провели первую тренировку в составе московского клуба.

«Два героя сегодняшнего динамовского дня - Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп - работают с командой», - говорится в сообщении пресс-службы клуба, опубликованном в Twitter.

Напомним, что сегодня Филипп подписал четырехлетний контракт с «Динамо». Ранее в пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником сборной России Романом Нойштедтером.

Добавим, что в ближайшую субботу «Динамо» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 5-го тура российской премьер-лиги.

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