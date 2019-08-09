«Андерлехт» отказался от трансфера нападающего «Зенита» из-за высокой цены

Как сообщает «Чемпионат», бельгийский клуб оказался не готов заплатить требуемую сумму за переход 25-летнего черногорца.
Напомним, Джорджевич принадлежит «Зениту» с 2012 года, но за это время четыре раза уходил в аренду – в «Твенте» (2013-2014), «Сампдорию» (2014-2015), «Понферрадину» (2015-2016) и «Арсенал» (2017-2019).
В прошлом сезоне форвард забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 27 встречах за тульский «Арсенал» в чемпионате и Кубке России.
Действующий контракт Джорджевича с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
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