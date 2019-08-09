Джейми Каррагер: Удивлен, что «Ливерпуль» летом не подписал ни одного крупного контракта Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что мерсисайдцы должны были сделать больше на трансферном рынке текущим летом.

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- Я удивлен, что «Ливерпуль» не подписал ни одного крупного контракта в летнее трансферное окно.

Пока у Юргена Клоппа и Майкла Эдвардса (спортивный директор) все хорошо, и болельщики «Ливерпуля» им безоговорочно доверяют. Но если через пару месяцев «Ливерпуль» будет отставать очков на 6-8 от «Манчестер Сити», вот тогда и начнется.

Считаю, что «Ливерпуль» оказался в положении, когда на ведущие роли в команде, действительно, подобраны хорошие игроки, но я все еще думаю, что скамейка запасных у клуба короткая, - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что первый матч английской премьер-лиги сезона-2019/20 между «Ливерпулем» и «Норвичем» состоится сегодня на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:00 по московскому времени.