Балотелли может отказаться от контракта с «Фламенго», чтобы остаться в Италии Нападающий сборной Италии Марио Балотелли склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в серии А.

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» испытывает соблазн остаться в Италии. В числе клубов, привлекающих 28-летнего форварда: «Верона», «Фиорентина» и «Брешиа».

Ранее сообщалось, что итальянский нападающий после своего ухода из «Марселя» провел переговоры с руководством «Фламенго» и был близок к подписанию контракта с бразильским клубом. Отмечалось, что зарплата игрока в Рио-де-Жанейро может составить от четырех до пяти миллионов евро в год.

Напомним, что итальянский форвард находится без команды с конца мая, с тех пор как покинул «Марсель», за который провел 15 матчей за во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.