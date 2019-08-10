Олег Корнаухов: В том, что Чалов не уехал нет ничего плохо - Советский спорт
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10 августа 2019 15:23Футбол

Олег Корнаухов: В том, что Чалов не уехал нет ничего плохо

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов уверен, что повышенное внимание никак не повлияло на форварда армейцев Федора Чалова.

- Что плохого в том, что про тебя столько говорят? К тому же, до сих пор не ясно обстояли ли дела так, как это преподносила пресса. В том, что Федя не уехал нет ничего плохо. Он стабильный парень, это никак не должно на него влиять. Ему просто нужно доказывать себе и всем остальным, на что он способен, - приводит слова Корнаухова RT.

Напомним, что накануне ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас», отклонив второе предложение из Лондона. Ранее британские источники сообщили о том, что «орлы» готовы увеличить первое предложение по Чалову в размере 15 миллионов фунтов еще на десять миллионов.

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