ЦСКА разгромил «Сочи» в матче молодежного первенства

В составе армейцев голами отметились Илья Востриков (12-я минута), Наяир Тикнизян (25) и Антон Крачковский (34).
Добавим, что встреча основных составов команд пройдет в воскресенье.
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