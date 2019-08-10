ЦСКА разгромил «Сочи» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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10 августа 2019 16:59Футбол

ЦСКА разгромил «Сочи» в матче молодежного первенства

Футболисты московского ЦСКА разгромили «Сочи» в домашнем матче 5-го тура молодежного первенства России со счетом 3:0.

В составе армейцев голами отметились Илья Востриков (12-я минута), Наяир Тикнизян (25) и Антон Крачковский (34).

Добавим, что встреча основных составов команд пройдет в воскресенье.

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