«Локомотив» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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10 августа 2019 17:21Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства

Футболисты «Локомотива» обыграли «Урал» в домашнем матче 5-го тура первенства России со счетом 2:0.

В составе москвичей голами отметились Илья Петухов (54-я минута) и Кирилл Щетинин (73).

Добавим, что основные составы команды сыграют между собой в воскресенье.

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