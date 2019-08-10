СМИ: «Нижний Новгород» уволит Черышева и двух директоров

Руководство «Нижнего Новгорода» провело совещание, на котором решило уволить главного тренера Дмитрия Черышева, спортивного директора Александра Липко и гендиректора Максима Метлина, утверждает «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Черышева может сменить Роберт Евдокимов.
За шесть туров первенства ФНЛ волжане набрали пять очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне «Нижний Новгород» участвовал в переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге.
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