«Манчестер Сити» выиграл все матчи АПЛ с Зинченко в составе Удивительная серия.

Матч первого тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» стал для защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко 23-м в этом турнире.

«Горожане» победили во всех этих встречах. Также серия из 23 победных матчей подряд была в манкунианской карьере испанского полузащитника Давида Сильвы, но во всех турнирах подряд.

Украинский футболист перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году.