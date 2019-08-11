Галицкий – Шаронову: То, что вы делаете, это очень круто

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил работу главного тренера «Рубина» Романа Шаронова. 10 августа «быки» обыграли казанцев – 1:0.
– То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получилось, буду за вас переживать. Я понимаю, что после поражения тяжело всем, но то, что вы делаете, это круто, знайте это. Мы за вас переживаем, – сказал Галицкий.
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