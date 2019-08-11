Леонид Слуцкий – о победе над «Виллем II»: Это была тяжелая игра для нас Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итоги выездного матча 2-го тура чемпионата Голландии против «Виллем II» (2:0).

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- Это была тяжелая игра для нас. После перерыва мы попробовали больше использовать длинные передачи и оказались чуть более успешны в этом. «Виллем II» - очень хорошая команда, - приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба из Тилбурга.

Напомним, что в первом туре чемпионата «Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Аяксом» (2:2). После двух туров клуб из Арнема занимает четвертую строчку в турнирной таблице Эредивизии.