Леонид Слуцкий – о победе над «Виллем II»: Это была тяжелая игра для нас - Советский спорт
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11 августа 2019 08:25Футбол

Леонид Слуцкий – о победе над «Виллем II»: Это была тяжелая игра для нас

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итоги выездного матча 2-го тура чемпионата Голландии против «Виллем II» (2:0).

- Это была тяжелая игра для нас. После перерыва мы попробовали больше использовать длинные передачи и оказались чуть более успешны в этом. «Виллем II» - очень хорошая команда, - приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба из Тилбурга.

Напомним, что в первом туре чемпионата «Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Аяксом» (2:2). После двух туров клуб из Арнема занимает четвертую строчку в турнирной таблице Эредивизии.

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