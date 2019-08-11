Ари пропустит ответный матч «Краснодара» с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

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Добавим, что ответная встреча между «Краснодаром» и «Порту» состоится 13 августа в Португалии. В первом матче краснодарская команда уступила на своем поле португальцам со счетом 0:1.
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