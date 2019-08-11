Задержаны подозреваемые в нападении на Озила и Колашинаца Двое мужчин были арестованы после инцидента, произошедшего поздно вечером возле дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

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Как сообщает Evening Standard, вечером в четверг были арестованы двое мужчин в возрасте 27 лет по подозрению в нарушении общественного порядка. Оба, как отмечает издание, предстанут перед судом 6 сентября.

Напомним, что хавбек сборной Германии Месут Озил, а также его партнер по «Арсеналу» Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению на севере Лондона. Согласно источнику, группа неизвестных, вооруженных ножами, пыталась ограбить футболистов.

Позже стало известно, что Озил и Колашинац не сыграют в первом матче сезона английской премьер-лиги против «Ньюкасла» из-за угрозы безопасности.