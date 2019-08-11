«Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча «Челси»

Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл Тима В четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленно Обозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».

Сергей Семак: Мы заслужили победу, хотя игра получилась нервная После матча «Динамо» - «Зенит», который завершился победой питерской команды 2:0, своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Дмитрий Хохлов и Сергей Семак.

Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финны Юниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ» Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.

«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не только На турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.

Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.

Игорь Лещук: Даже не успел поволноваться 23-летний голкипер «Динамо» в матче с «Зенитом» дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену на 14-й мниуте вместо получившего травму Антона Шунина. После окончания встречи, закончившейся победой петербуржцев со счетом 2:0, Лещук пообщался с журналистами.