«Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча «Челси»

В матче первого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» – 4:0.
Дублем в этой встрече отметился Маркус Рэшфорд, по голу у Антони Марсьяля и Даниэла Джеймса.
Последняя крупная победа «МЮ» над «Челси» датирована 11 января 2009 года. Тогда манкунианцы победили 3:0.
АПЛ
Первый тур
«Манчестер Юнайтед» (Траффорд) – «Челси» (Лондон) – 4:0 (1:0)
Голы: Рэшфорд, 18 (пен., 1:0); Марсьяль, 65 (2:0); Рэшфорд, 67 (3:0); Джеймс, 81 (4:0).
«МЮ»: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Мактоминэй, Погба, Перейра (Джеймс, 74), Лингард (Мата, 86), Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 86).
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич, Педро, Баркли (Пулишич, 58), Маунт, Абрахам (Жиру, 66).
Предупреждения: Лингард, 48; Линделеф, 69; Марсьяль, 80 – Зума, 36; Жоржиньо, 52; Абрахам, 57; Канте, 90.