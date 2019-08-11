Погиб футболист «Зенита-84». Он переходил железнодорожные пути в наушниках

Официальный сайт детского футбольного клуба «Зенит-84» сообщил о смерти своего воспитанника Максима Довлатова.
«Дорогие друзья, 10 августа трагически ушел из жизни защитник «Зенит 84» Довлатов Максим. Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Макс, ты был нашим другом и партнером. Мы всегда будем помнить тебя...» – написала пресс-служба петербуржцев.
По данным «Чемпионата», юноша погиб, пересекая железнодорожные пути в наушниках.
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