Погиб футболист «Зенита-84». Он переходил железнодорожные пути в наушниках - Советский спорт
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11 августа 2019 21:36ФутболКоноплев Александр

Погиб футболист «Зенита-84». Он переходил железнодорожные пути в наушниках

Очередная августовская потеря.

Официальный сайт детского футбольного клуба «Зенит-84» сообщил о смерти своего воспитанника Максима Довлатова.

«Дорогие друзья, 10 августа трагически ушел из жизни защитник «Зенит 84» Довлатов Максим. Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Макс, ты был нашим другом и партнером. Мы всегда будем помнить тебя...» – написала пресс-служба петербуржцев.

По данным «Чемпионата», юноша погиб, пересекая железнодорожные пути в наушниках.

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