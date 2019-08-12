«С нашим Зелимханом не приходится тужить». Назаров спел в честь победы над «Ахматом» (видео) «Спартак» победил в Грозном в пятом туре премьер-лиги.

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Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров спел песню в честь победы над «Ахматом» (3:1) в матче пятого тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Как на грозный «Терек», как на «Терек» в Грозный,

Высадился новый необузданный «Спартак».

И на чистом поле засияли звезды,

Звездочки надежды, разгоняющие мрак.

Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,

С нашим Зелимханом не приходится тужить.

Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить,

С нашим атаманом не приходится тужить.

И была атака равной обороне,

И мячи свистели, словно шашки наголо.

И была команда дружным эскадроном,

И лихое счастье эту удаль берегло.

Эх, любо!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram #fcsm #мыспартакавыувы Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 11 Авг 2019 в 4:21 PDT

Напомним, 23-летний Бакаев оформил дубль во втором матче подряд, еще один гол забил полузащитник Андре Шюррле, впервые отличившийся за красно-белых.

«Спартак» набрал восемь очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.