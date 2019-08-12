«С нашим Зелимханом не приходится тужить». Назаров спел в честь победы над «Ахматом» (видео) - Советский спорт
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12 августа 2019 09:55ФутболЛипкин Антон

«С нашим Зелимханом не приходится тужить». Назаров спел в честь победы над «Ахматом» (видео)

«Спартак» победил в Грозном в пятом туре премьер-лиги.

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров спел песню в честь победы над «Ахматом» (3:1) в матче пятого тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Как на грозный «Терек», как на «Терек» в Грозный,
Высадился новый необузданный «Спартак».
И на чистом поле засияли звезды,
Звездочки надежды, разгоняющие мрак.

Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим Зелимханом не приходится тужить.
Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить.

И была атака равной обороне,
И мячи свистели, словно шашки наголо.
И была команда дружным эскадроном,
И лихое счастье эту удаль берегло.

Эх, любо!»

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#fcsm #мыспартакавыувы

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Напомним, 23-летний Бакаев оформил дубль во втором матче подряд, еще один гол забил полузащитник Андре Шюррле, впервые отличившийся за красно-белых.

«Спартак» набрал восемь очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

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