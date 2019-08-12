Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на девять лет - Советский спорт
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12 августа 2019 11:33ФутболЛипкин Антон

Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на девять лет

Сумма отступных составила 135 миллионов евро.

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил контракт с «львами», сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение 25-летнего испанца рассчитано до 2028 года. В нем прописана сумма отступных в размере 135 миллионов евро.

Уильямс выступает за «Атлетик» с 2015 года. За четыре сезона он провел за команду 204 матча, в которых забил 49 голов и сделал 27 результативных передач.

В составе сборной Испании он сыграл в одном товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной (3:1) в мае 2016 года.

Напомним, в прошлом сезоне «Атлетик» занял восьмое место в примере. В первом туре нового чемпионата 16 августа баски примут «Барселону».

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