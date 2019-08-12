Подписной бонус Балотелли во «Фламенго» составит 5,4 миллиона евро

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира раскрыл в твиттере детали контракта форварда Марио Балотелли с «Фламенго».
За два с половиной сезона 29-летний итальянец заработает 15,4 миллиона евро. До декабря нынешнего года Балотелли получит два миллиона, а в последующие два сезона его зарплата составит четыре миллиона. Кроме того, игроку будет выплачен подписной бонус в размере 5,4 миллиона евро.
Напомним, с января Балотелли выступал за «Марсель» и в 15 матчах за команду забил восемь голов. По окончании сезона он стал свободным агентом. Ранее в карьере нападающего были «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ницца».
После 14 туров чемпионата Бразилии «Фламенго» занимает третье место и отстает на пять очков от лидирующего «Сантоса».
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