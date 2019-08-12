Зинедин Зидан: Я рассчитываю на Бэйла и Родригеса на 100 процентов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после товарищеского матча с «Ромой» (2:2, по пенальти – 4:5) на «Стадио Олимпико» в Риме высказался о будущем в команде полузащитников Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса.
«Хамес и Бэйл – игроки команды, – приводит Marca слова француза. – Они оба заявлены, но все может произойти. Я как тренер «Реала» должен на них рассчитывать. И я рассчитываю на них на 100 процентов.
Хамеса не было в заявке, но все может поменяться. До закрытия рынка все возможно».
Напомним, Бэйл и Родригес могут покинуть «Реал» до закрытия трансферного окна, однако пока клуб не может договориться с возможными покупателями игроков.
В субботу в первом туре примеры «Реал» сыграет в гостях с «Сельтой».
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