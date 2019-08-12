Главный тренер БАТЭ: Говорить о готовности Волкова к ЦСКА – дело чересчур абстрактное - Советский спорт
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12 августа 2019 13:14ФутболЛипкин Антон

Главный тренер БАТЭ: Говорить о готовности Волкова к ЦСКА – дело чересчур абстрактное

В Белоруссии сообщают об интересе из России к центральному защитнику БАТЭ.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал сообщения об интересе к защитнику команды Захару Волкову со стороны ЦСКА.

«Такая информация всплывает, – приводит «Прессбол» слова Баги. – Нормальная ситуация. Может утка, а может, нет. Сам ни с кем из ЦСКА не общался. Увидел эту новость только на днях.

Говорить о его готовности пока чересчур абстрактное дело. Не могу ответить. А в будущем это игрок любого чемпионата – 100 процентов».

Отметим, что Волков, отмечающий в понедельник свое 22-летие, перешел в БАТЭ из «Витебска» в январе этого года. Он выступает на позиции центрального защитника.

В нынешнем сезоне, который в Белоруссии проходит по системе «весна – осень», игрок принял участие в 23 матчах во всех турнирах.

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