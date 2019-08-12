Владимир Стогниенко: Освещение матча «МЮ» – «Челси» заняло четыре часа, мы даже подустали Окко показал первый тур премьер-лиги.

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Шеф-редактор спортивной редакции интернет-ресурса Okko, которому принадлежат права на показ в России матчей АПЛ в нынешнем сезоне, Владимир Стогниенко рассказал о начале работы проекта.

«Вчера на матче «МЮ» – «Челси» попробовали все возможности, которые есть у нас по контракту, – сказал Стогниенко в интервью «Советскому спорту». – Такие, как два комментатора и включения с экспертом. На «Олд Траффорд» подъехал Питер Одемвингие, из него получился прекрасный эксперт. Для нас стало неожиданностью, что в Манчестере его узнают достаточно большое количество болельщиков, ведь в АПЛ он выступал за «Вест Бромвич».

Отдельно работала дружественная нам съемочная группа, прямого отношения к редакции не имеющая. Они делают программу наподобие «Орла и Решки», ее пилот уже есть в ютубе. Также работала камера на комментаторской позиции, а после матча было очень много прямых речей участников. Например, Филипп Кудрявцев взял эксклюзивное интервью у Маркуса Рэшфорда.

В сумме освещение этого матча заняло четыре часа эфирного времени. Мы даже подустали, но в каждом туре такого не будет. В целом, с нашей точки зрения, почти все прошло удачно».

Полностью интервью со Стогниенко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.