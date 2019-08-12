Владимир Стогниенко: В курсе сбоев во время матча «МЮ» – «Челси», но в этом ничего не понимаю

Шеф-редактор спортивной редакции интернет-ресурса Okko, которому принадлежат права на показ в России матчей АПЛ в нынешнем сезоне, Владимир Стогниенко высказался о технических сбоях во время трансляции матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси».
«Понятия не имею, – сказал Стогниенко в интервью «Советскому спорту». – Только вечером вернусь из Англии. Знаю, что были технические сбои, но, повторюсь, в этом ничего не понимаю.
Сложно сказать, что вчера происходило. В соцсетях многие писали, что трансляция была недоступна. У меня из родных и друзей у кого-то была доступна, у кого-то – нет».
Полностью интервью со Стогниенко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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