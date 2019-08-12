«Крылья» обыграли «Ростов» в молодежном первенстве

Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмарки На прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».

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Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых» На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.

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