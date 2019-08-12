«Крылья» обыграли «Ростов» в молодежном первенстве

В матче пятого тура молодежного первенства России «Ростов» дома уступил «Крыльям» – 1:3.
Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Молчанов (пятая и 22-я минуты). Еще один мяч провел Владислав Тюрин (56). У хозяев отличился Дмитрий Вебер (10).
Самарцы с десятью очками занимают третье место, отставая от «Локомотива» и ЦСКА. «Ростов» – 11-й.
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