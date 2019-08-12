Артем Ребров о Бакаеве: Вот что 10-й номер с человеком делает Голкипер «Спартака» поздравил полузащитника Зелимхана Бакаева.

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Голкипер «Спартака» Артем Ребров опубликовал в инстаграме сторис с фотографией полузащитника Зелимхана Бакаева с призом лучшему игроку матча пятого тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:1) на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Вот что десятый номер с человеком делает», – написал 35-летний вратарь.

Бакаев сделал дубль во втором матче подряд. Ранее на прошлой неделе он забил два гола в ворота «Туна» (3:2) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Напомним, вернувшийся из аренды в «Арсенале» (Тула) 23-летний полузащитник взял в «Спартаке» десятый номер.

Теперь 15 августа «Спартак» проведет на «Открытие Арене» в Москве ответный матч с «Туном».