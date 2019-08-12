Рыжков ушел из «Витебска» Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Российский полузащитник Владислав Рыжков расторг контракт с «Витебском».

Футболист выступал за белорусский клуб с февраля 2019 года. На его счету один гол в 17 матчах за «Витебск» во всех турнирах.

В российской премьер-лиге Рыжков играл за «Спартак», «Волгу», «Кубань» и «Арсенал».