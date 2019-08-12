«Локомотив» презентовал Джорджевича (фото)

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба москвичей. Подробности сделки не разглашаются.
– Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в «Локомотиве», – сказал черногорец после перехода.
Нападающему – 25 лет. В 2012 году он подписал контракт с «Зенитом». За свою карьеру он выступал за «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал» на правах аренды.
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