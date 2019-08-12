Хавбек «Атлетика» подписал девятилетний контракт с клубом Он связан с басками до своего 34-летия.

Полузащитник «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года.

В новом соглашении прописаны отступные в размере 135 миллионов евро. Ранее «Манчестер Юнайтед» не смог купить 25-летнего футболиста за 80 миллионов евро.

Уильямс – уроженец Бильбао и воспитанник баскского клуба. На его счету 48 мячей в 204 играх за клуб во всех турнирах с момента дебюта в 2014 году.