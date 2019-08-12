Снейдер завершил карьеру

Экс-полузащитник «Аякса», «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
Сегодня рекордсмен сборной Голландии подписал контракт с «Утрехтом». Снейдер будет работать в родном городе, но на данный момент его точная должность неизвестна.
Снейдер – чемпион Голландии, Испании, Италии и Турции, а также победитель Лиги чемпионов. Вместе со сборной Голландии он дошел до финала чемпионата мира-2010. Всего в составе «оранжевых» он провел 134 матча – абсолютный рекорд страны.
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