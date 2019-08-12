Снейдер завершил карьеру - Советский спорт
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12 августа 2019 19:50ФутболКоноплев Александр

Снейдер завершил карьеру

Известный футболист повесил бутсы на гвоздь и тут же нашел работу.

Экс-полузащитник «Аякса», «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

Сегодня рекордсмен сборной Голландии подписал контракт с «Утрехтом». Снейдер будет работать в родном городе, но на данный момент его точная должность неизвестна.

Снейдер – чемпион Голландии, Испании, Италии и Турции, а также победитель Лиги чемпионов. Вместе со сборной Голландии он дошел до финала чемпионата мира-2010. Всего в составе «оранжевых» он провел 134 матча – абсолютный рекорд страны.

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