Александр Медведев: У «Зенита» нет планов приобрести кого-то в линию нападения

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербуржцы не будут покупать нападающего после продажи форварда Лука Джорджевича в «Локомотив».
– Мы завершили оформление перехода Джорджевича в «Локомотив», подписали все документы. Это не аренда, а полноценный трансфер и он сделан по рыночным условиям. Считаю, что мы усиливаем не конкурентов, а наш футбол. Если хорошие игроки сидят на скамейке запасных, это не идет на пользу развитию нашего футбола. Чем больше конкуренции, тем лучше футбол, мы конкуренции не боимся.
В это трансферное окно у нас нет планов приобрести кого-то в линию нападения, – приводит слова Медведева ТАСС.
С 2012 года Джорджевич провел за «Зенит» 30 матчей, в которых забил три гола.
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