Лука Джорджевич – «Зениту»: Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами

Новичок «Локомотива» Лука Джорджевич поблагодарил «Зенит», которому принадлежал с 2012 года.
«Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома!
Огромная благодарность за вашу поддержку, я никогда не забуду время, которое провел в этом красивом городе!» – написал 25-летний черногорец в инстаграме.
Напомним, Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году из «Могрена». За семь лет он четыре раза уходил в аренду: в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». Всего на его счету 30 матчей за «Зенит», в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.
По информации сайта Transfermarkt.com, «Локомотив» заплатил за игрока два миллиона евро.
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