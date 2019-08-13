Ари не сыграет в ответном матче с «Порту» Форвард получил травму в первой игре в Краснодаре.

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Форвард «Краснодара» Ари не примет участие в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Об этом сообщил главный тренер «быков» Сергей Матвеев.

«Ари с нами не прилетел, у него есть повреждение после первого матча в Краснодаре. Все остальные игроки в строю», – сказал Матвеев на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, 7 августа в первой игре (0:1) Ари вышел на замену на 62-й минуте вместо Маркуса Берга. В субботу он не попал в заявку на игру пятого тура премьер-лиги с «Рубином» (1:0).

Матч «Порту» – «Краснодар» пройдет 13 августа на стадионе «Драгау». Начало – 22:00 (мск).