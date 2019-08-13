Илья Кухарчук: Лидерство «Химок» меня не удивило «Химки» возглавляют турнирную таблицу ФНЛ после семи туров.

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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о лидерстве команды в турнирной таблице ФНЛ после семи туров.

«Этот факт меня не удивил, совсем, – приводит News.ru слова 29-летнего игрока. – Во-первых, у нас была очень серьезная подготовка перед стартом сезона. Таких тяжелых сборов у меня еще в карьере не было.

Плюс подбор футболистов, работа руководства и тренерского штаба. Все вкупе дало плоды на старте, уверен, что в дальнейшем у нас все будет только лучше».

Напомним, «Химки» набрали 17 очков в семи матчах, забив при этом 20 голов. В среду в восьмом туре подмосковная команда сыграет в гостях с «Томью».

На счету Кухарчука в нынешнем сезоне три гола в трех матчах.