Майорова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством», Семина – орденом Александра Невского

Три отечественных тренера получили государственные награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, председатель совета ветеранов «Спартака» Борис Майоров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин удостоен ордена Александра Невского. А бывший вице-президент Федерации хоккея России, главный консультант управления сборных ФХР Игорь Тузик – орденом Почета.
Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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