«Ахмат»: Воздействие на судей – это фантазия части людей и некоторых журналистов - Советский спорт
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13 августа 2019 14:35Футбол

«Ахмат»: Воздействие на судей – это фантазия части людей и некоторых журналистов

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала эпизод с судьей Алексеем Сухим, котороый произошел сразу по окончании матча 5-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:3).

– После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление. После игры «Ахмат» «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибуное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда еще направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение?

Что касается некоего воздействия на судей это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча, цитирует пресс-службу «Ахмата» Sport24.ru.

Напомним, что накануне в Сети появилось видео, на котором президент грозненского клуба Магомед Даудов под руку увел главного арбитра встречи в подтрибунное помещение.

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