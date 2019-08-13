«Ахмат»: Воздействие на судей – это фантазия части людей и некоторых журналистов

– После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление. После игры «Ахмат» – «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибуное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда еще направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение?
Что касается некоего воздействия на судей – это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча, – цитирует пресс-службу «Ахмата» Sport24.ru.
Напомним, что накануне в Сети появилось видео, на котором президент грозненского клуба Магомед Даудов под руку увел главного арбитра встречи в подтрибунное помещение.
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