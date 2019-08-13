«Динамо» может уволить Хохлова уже на следующей неделе

По информации Metaratings.ru, ключевой в плане принятия отставки было решено сделать матч 6-го тура российской премьер-лиги с «Локомотивом» – поражение и ничья отправит Хохлова на отдых.
Как сообщает издание, в случае увольнения главным претендентом на пост главного тренера московской команды является Курбан Бердыев.
Отмечается, что с большой вероятностью клуб покинет и спортивный директор Роман Орещук, чей контракт с «Динамо» заканчивается в конце августа.
Напомним, что после пяти матчей чемпионата России на счету «Динамо» пять очков и 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
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