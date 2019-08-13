Фрэнк Лэмпард: Прекрасно знаю, на что способен «Ливерпуль» Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля».

- Я настроен оптимистично, потому что верю в своих игроков и знаю, что мы не случайно здесь оказались. Я прекрасно знаю, на что способен «Ливерпуль» - эта команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, там фантастический тренер и замечательные игроки. Но мы можем выиграть, если покажем свой максимум. Для такого клуба, как «Челси», очень важно отдать все силы и постараться завоевать этот трофей, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча за Суперкубок состоится 14 августа на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 22:00 по московскому времени.