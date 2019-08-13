Юрген Клопп: Уважаем «Челси» и ожидаем очень сложной игры, кто бы что ни говорил Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок УЕФА против «Челси».

- Нас считают фаворитами матча? Мы уважаем «Челси» и ожидаем очень сложной игры, кто бы что ни говорил. Фрэнк (Лэмпард) отлично провел сезон в «Дерби Каунти», у него большой потенциал. Думаю, он способен вдохновить свою команду, он легенда клуба.

Женщина-арбитр? Наконец-то, давно пора! В Германии это обычная практика. Я рад, что мы станем частью исторического события. Этот матч вызывает большой ажиотаж, у них (женской бригады судей) будут эмоции и давление, но мы постараемся не усложнять им жизнь на поле, - приводит слова Клоппа «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча за Суперкубок состоится 14 августа на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 22:00 по московскому времени.