Юрген Клопп: Уважаем «Челси» и ожидаем очень сложной игры, кто бы что ни говорил - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 августа 2019 20:30Футбол

Юрген Клопп: Уважаем «Челси» и ожидаем очень сложной игры, кто бы что ни говорил

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок УЕФА против «Челси».

- Нас считают фаворитами матча? Мы уважаем «Челси» и ожидаем очень сложной игры, кто бы что ни говорил. Фрэнк (Лэмпард) отлично провел сезон в «Дерби Каунти», у него большой потенциал. Думаю, он способен вдохновить свою команду, он легенда клуба.

Женщина-арбитр? Наконец-то, давно пора! В Германии это обычная практика. Я рад, что мы станем частью исторического события. Этот матч вызывает большой ажиотаж, у них (женской бригады судей) будут эмоции и давление, но мы постараемся не усложнять им жизнь на поле, - приводит слова Клоппа «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча за Суперкубок состоится 14 августа на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 22:00 по московскому времени.

13/08 18:45Футбол
Евгений Ловчев: Я тоже вложился в банк «Замоскворецкий». Меня спасла выпискаНаш постоянный эксперт рассказал о том, как несколько лет назад стал жертвой банка, который обокрал Евгения Алдонина и других российских футбольных звезд. Те потеряли миллионы долларов, а вот Ловчев почти все вложенные средства вернул. Чудом.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
12/08 19:30Хоккей
Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подрядПрошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.
12/08 14:00Футбол
Ядерный Айртон, здравый Гулиев и беспощадный Тиль. Почему игра «Спартака» понравиласьКорреспондент «Советского спорта» – о матче «Ахмат» – «Спартак», который завершился победой московского клуба.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
12/08 17:00Футбол
Владимир Левитин: В матче ЦСКА – «Сочи» случилось судейское ЧПАрбитр всесоюзной категории оценил работу коллег в минувшем туре РПЛ.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
12/08 13:45Футбол
Гол-шедевр Крыховяка и разбитый нос Чалова. Хит-парад 5-го тура РПЛЛучшие моменты пятого тура чемпионата России: были кровь, красивые голы и нежданные травмы.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
11/08 18:00Хоккей
«Автомобилист» идет за Кубком Гагарина. В этом ему поможет ДацюкКоманда из Екатеринбурга классно поработала на трансферном рынке.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
12/08 15:00Хоккей
Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
08/08 18:00Хоккей
Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
12/08 09:30Бокс
Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с МакабуРоссийский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
10/08 20:30Хоккей
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
Новости
21:06 Футбол Хави вывел «Аль-Садд» в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК
20:56 Футбол Клуб из Люксембурга вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
20:50 Футбол «Порту» – «Краснодар». Стартовые составы
20:36 Хоккей «Витязь» разгромил финский клуб
20:30 Футбол Юрген Клопп: Уважаем «Челси» и ожидаем очень сложной игры, кто бы что ни говорил
20:26 Теннис Рублев взял реванш у Басилашвили
20:17 Футбол «Манчестер Сити» избежал трансферного бана
20:10 Футбол Артем Дзюба: В «Спартак» не пошел бы, дважды в одну реку входить смысла нет
20:01 Футбол Хакеры попытались украсть 600 000 евро после перехода Ндомбеле
19:48 Футбол Фрэнк Лэмпард: Прекрасно знаю, на что способен «Ливерпуль»
19:39 Футбол «Марсель» уволил Рами из-за передачи «Форт Боярд»
19:29 Футбол Франк де Бур назвал смешной идею равных зарплат в мужском и женском футболе
19:22 Футбол Александр Егоров: Миладинович должен был быть удален и назначен 11-метровый удар
19:18 Хоккей «Трактор» забросил три безответных шайбы «Металлургу»
19:07 Теннис Александрова победила Суарес Наварро и теперь сыграет с Халеп
19:03 Футбол «ПСЖ» потребовал у «Барселоны» 250 миллионов евро за Неймара
18:56 Футбол Артем Дзюба: Водку пробовал один раз, меня аж воротило
18:40 Футбол Александр Егоров: Угроз Сухому не было, я репортаж смотрел
18:39 Футбол Евгений Ловчев: Сомневаюсь, что футболистам удастся вернуть деньги
18:35 Футбол Евгений Ловчев: Пименов был связан с банком «Замоскворецкий» и рекомендовал его всем знакомым
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика