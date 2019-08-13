«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Краснодара» в Порту

Вместо показа в прямом эфире важнейшего матча российского клуба «Матч ТВ» предложил зрителям трансляцию поединка «Аякс» – ПАОК. Трансляция встречи «Порту» – «Краснодар» отменена по независящим от телеканала причинам.
В первом матче в Краснодаре «Порту» одержал минимальную победу (1:0), в ответном поединке «быки» уже к 13-й минуте повели 2:0 благодаря голам Тони Вильены и Магомеда-Шапи Сулейманова.
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