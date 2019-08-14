Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому исполнилось 52 года - Советский спорт
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14 августа 2019 00:51ФутболКоноплев Александр

Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому исполнилось 52 года

Лучший подарок ему уже сделали.

14 августа известному российскому бизнесмену Сергею Галицкому исполнилось 52 года.

Галицкий – основатель, президент и владелец футбольного клуба «Краснодар».

Лучший подарок своему начальнику игроки сделали в Порту, обыграв одноименный клуб в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:2).

В решающем раунде «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».

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