Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому исполнилось 52 года

14 августа известному российскому бизнесмену Сергею Галицкому исполнилось 52 года.
Галицкий – основатель, президент и владелец футбольного клуба «Краснодар».
Лучший подарок своему начальнику игроки сделали в Порту, обыграв одноименный клуб в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:2).
В решающем раунде «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».
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