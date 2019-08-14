Ари: «Краснодар» играл от обороны, но против «Порту» сложно играть по-другому

Нападающий «Краснодара» Ари назвал внимательную игру в обороне – важным фактором победы в матче третьего отборочного этапа Лиги чемпионов против «Порту» (3:2). Сам футболист пропустил встречу из-за травмы.
– Сегодня мы были большими молодцами, выиграли очень сложный матч, игроки «Краснодара» бились друг за друга. У нас было мало времени на восстановление после последней игры в чемпионате России. Но футболисты выполнили установки тренера, грамотно оборонялись, и это принесло нужный результат. Да, мы играли большую часть времени от обороны, но против «Порту» сложно играть по-другому на их поле, – приводит слова Ари ТАСС.
В следующем раунде «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».
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