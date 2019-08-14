Билеты на Суперкубок УЕФА продаются по 3500 евро

Сегодня в Стамбуле состоится матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси». Все билеты были проданы еще давно, однако у перекупщиков их до сих пор можно приобрести.
Как сообщает Fanatik, самый дорогой билет на черном рынке стоит 3500 евро – в 23 раза дороже номинала.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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