Билеты на Суперкубок УЕФА продаются по 3500 евро Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Сегодня в Стамбуле состоится матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси». Все билеты были проданы еще давно, однако у перекупщиков их до сих пор можно приобрести.

Как сообщает Fanatik, самый дорогой билет на черном рынке стоит 3500 евро – в 23 раза дороже номинала.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.