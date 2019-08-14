Старридж может перейти в «Трабзонспор»

Нападающий Дэниел Старридж с большой вероятностью перейдет в «Трабзонспор». По данным Goal, англичанину предложили двухлетний контракт с годовой зарплатой в три миллиона евро. Футболист принял эти условия – осталось уладить некоторые формальности.
Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля» летом 2019 года.
Старридж – двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпион и обладатель Кубка Англии.
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