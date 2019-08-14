«Ливерпуль» – «Челси». Стартовые составы

Главные тренеры «Ливерпуля» и «Челси» называли составы на матч за Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль»: Адриан, Фабиньо, ван Дейк, Милнер, Мане, Салах, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Робертсон, Матип.
Запасные: Лонерган, Келлехер, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Шакири, Брюстер, Ориги, Хувер, Александер-Арнолд, Элиотт.
«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Педро, Зума, Ковачич, Жиру, Пулишич, Аспиликуэта, Эмерсон.
Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Баркли, Абрахам, Виллиан, Кенеди, Маунт, Дзаппакоста, Батшуайи, Томори, Гилмор.
Матч пройдет в Стамбуле. Начало – в 22.00 по московскому времени.