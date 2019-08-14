«Ливерпуль» – «Челси». Стартовые составы

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Марк Шнайдер: Мы способны забить «Спартаку» два мяча и пройти дальше Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер и на пресс-конференции накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» рассказал о предстоящей игре.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

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«Быки» устроили корриду «драконам». Россия этого не увидела «Краснодар» в сверхдраматичном и суперрезультативном матче сумел обыграть «Порту» и пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два года Даниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...

Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяца Мария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти.

Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.

Сергей Юран: Португальцы в шоке. Для них РПЛ - что-то вроде Кипра Бывший форвард сборной России и «Порту» получил немало звонков из Португалии с вопросами, что это за клуб такой - «Краснодар».

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